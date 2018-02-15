達比修牽成 曾仁和創小熊唯1紀錄

日籍強投達比修有轉戰小熊隊。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日籍強投達比修有以6年1.26億美元（約台幣37.18億元）長約落腳小熊，昨於亞利桑那春訓基地亮相，將與曾仁和並肩作戰；曾仁和不僅如願與偶像同隊，還因達比修加入，成為隊史首位穿1號球衣的投手。

曾仁和（資料照）

小熊迎強投 背號大風吹

曾仁和（資料照）

少了先發的阿里耶塔、雷基和「守護神」戴維斯後，小熊網羅查特伍德、新任守護神摩洛，並簽下西謝克補強牛棚，昨再迎接新王牌達比修，小熊棒球事務部總裁艾普斯坦表示：「達比修是我們主要目標，他是這世代三振能力最出色的投手。」

日籍強投達比修有穿回熟悉的11號球衣。（美聯社）

去年底冬季會議結束後，艾普斯坦到德州和達比修碰面，達比修堅持自己用英文會談，深入對談令艾普斯坦印象深刻，成為加盟小熊的關鍵；達比修說，不帶翻譯是想挑戰自己，加強英文能力，也很順利。至於為何選擇小熊？他說：「每隊都很棒，但小熊與眾不同，會談也很真誠，我愛上這裡的每個人。」

曾仁和最崇拜的球員就是達比修有，2013年赴美前接受本報專訪時，曾拿出珍藏的偶像簽名球，如今兩人竟因緣際會成為隊友。 （資料照，記者廖耀東攝）

達比修夠嗆「打敗道奇」

達比修穿回熟悉的11號，意外牽動曾仁和背號，史邁利從11號改披39號，曾仁和由39號變成1號。曾仁和首次參加大聯盟春訓就有「No.1」新氣象，而且，其實他從以前就很欣賞達比修，更收藏其簽名球，如今和偶像同隊，還能趁機請益。

去年成為道奇在世界大賽飲恨的「戰犯」，達比修今年再度挑戰冠軍，喊出主要目標就是「打敗道奇」。季後一起訓練的道奇王牌克蕭，則將擔綱破隊史紀錄的連8年開幕戰先發，好友變敵人，也不想輸給達比修。

日本勢力正夯，各隊大聯盟春訓展開，天使投捕報到日最大焦點則是大谷翔平，吸引媒體聯訪，光日籍記者就多達70人，總教練索西亞表示，將讓大谷以投球為主，先發投手確定採用6人輪值。