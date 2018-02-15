南山男籃下令 過年只准胖0.5公斤

南山主帥許時清。（資料照）

嚴陣以待下月HBL決賽

南山主帥許時清要求球員過年期間做好體重管理。（資料照，取自南山中學粉絲應援團臉書專頁）

〔記者粘藐云／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽4強戰在3月10、11日於台北小巨蛋點燃戰火，使得各隊即便進入農曆新年仍不敢怠慢。男子組強權南山高中昨中午開始放年假，但已耳提面命球員要注意飲食狀況，拒絕體重暴增的情況，若大年初三收假，測量體重胖逾0.5公斤，得接受操體能酷刑。

HBL4強戰3月10日於台北小巨蛋開打，南山高中將遭遇能仁家商。（資料照）

初三過磅超標者開罰

南山高中昨上午練完球後開始放假，為避免球員在過年期間大吃大喝導致身材「走鐘」，主帥許時清特別要求他們在離校前先量體重，初三收假時再量一次。許時清對於球員體重控制並非沒彈性，只要不超過0.5公斤都能接受，若有人超標，就是罰體能，且還是一視同仁，無論大隊、小隊都得嚴格遵守。

許時清說：「放年假就讓球員好好休息，之後再全力衝刺，但希望他們別忘記還是備戰狀態，才會這樣規定，畢竟一過完年就要上戰場，不能太過鬆懈。」

不僅球員得上緊發條，連家長都得幫忙注意飲食，許時清在球員家長群組中提醒控制飲食方式，澱粉及甜食都要節制，魚、青菜及豆類則不限，他說：「管理體重及飲食，我自己也是嚴格控制，我想球員一定也能做得到。」

此外，南山205公分禁區長人吳沛嘉因日左腳第五蹠骨骨折，導致他在12強複賽及8強都只能作壁上觀，原本預計在4強戰中歸隊。不過，許時清透露，醫生無法保證吳沛嘉的傷勢可以重返賽場，因此球隊暫時不給他進行劇烈跑、跳或衝撞，只能著重在肌力的訓練，預計年後將再做檢查，確定最終情況。

本屆男子組4強由衛冕軍松山高中碰上首度進軍小巨蛋的東山高中；南山則遭遇實力不俗的能仁家商；女子組則由永仁高中對戰南山高中、滬江高中對上普門中學。