最來「電」的男排 圍爐最愛這一味

張善源

記者林岳甫／專題報導、攝影

王明浚

黃建逢

今日是除夕夜，每戶人家大多會選擇在家圍爐迎新年，台電男排隊員、教練會放年假並返鄉吃年夜飯，而為了維繫好感情、向心力，球隊在除夕前，趁練球空檔進行餐敘，一同迎接狗年的到來。《自由體育》請「台灣洋將」黃建逢、「台灣戰神」王明浚及隊長「閃丸」張善源推薦最愛的過年料理，並訂下新年目標。

台電男排過年前團聚以凝聚士氣。

「閃丸」張善源 吃豬腳才像過年

張善源家住屏東東港，經常會吃當地知名的黑鮪魚生魚片祭五臟廟。他對豬腳料理頗有研究，像是屏東里港豬腳是汆燙、萬巒豬腳是滷的，自己喜歡滷豬腳。

張善源推薦年節一定要享用豬腳料理，他說：「每當過年，我們回到家會吃火鍋圍爐，還會再弄一道豬腳料理，才有過年的氣氛。」

張善源在狗年目標很務實，期盼自己、家人及隊友都要身體健康，並幫助台電完成企業聯賽4連霸。

「台灣戰神」王明浚 螃蟹是餐桌主角

「台灣戰神」王明浚場上霸氣深受球迷喜愛，喜歡的年菜同樣霸氣十足，他最愛在過年期間吃螃蟹，「補補身體」，迎接新年的到來。

王明浚這回在餐廳所點菜色是炸螃蟹，他說：「螃蟹很好吃，不管是炸、蒸都有不同滋味，我過年期間都會想盡辦法找螃蟹吃。」

王明浚去年5月底在蒙古亞洲東區男排錦標賽冠軍賽，不慎弄傷左膝，是生涯最嚴重的傷勢，一度難過地留下男兒淚。阿浚已經在1月中旬復出，他期許狗年能遠離傷痛，繼續在場上展現霸氣。

「台灣洋將」黃建逢 新科把拔推薦魚

場上扣殺不留情面的黃建逢，如今臉上都帶著微微笑容，原來他去年喜作人夫並有了女兒「小饅頭」。

黃建逢年菜推薦魚料理，希望自己新的一年能年年有「餘」，意指場上用盡全力，場下還有體力跟老婆一起照顧小朋友。他透露，家中圍爐桌上鐵定少不了魚料理，今年他還要帶女兒及老婆回娘家，不僅緊張還是個特別的初體驗。

黃建逢新年要好好照顧女兒，陪愛女健康長大，還要替台電完成連霸，當然身為近年國家隊固定班底，更希望能再次成為亞洲盃、亞運國手。