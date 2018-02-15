過年拒當「硬」漢、「油」物 曾孟承有撇步

在過年期間，民眾不管是開車回家團聚，或是在牌桌上和家人同樂，難免出現肩頸緊繃、腰痠背痛的情況，「Milo教練」也傳授好幾招在家就可做的舒緩、伸展動作。（記者黃耀徵攝）

記者倪婉君／專題報導

右手掌（或左手）置放臀部下方，下巴固定角度，用另一隻手輕輕的將頭部往反方向扳，可改善久坐或姿勢不良造成的不適。（記者黃耀徵攝）

雙手往後置放於臀部上方，核心肌群用力，肩胛骨往後夾緊，可改善長時間使用手機或電腦的駝背、胸悶等。（記者黃耀徵攝）

首先雙腳站穩、核心肌群用力，向前跨步不要太大，膝蓋垂直上下，可針對下半身進行訓練。 （記者黃耀徵攝）

雙腳站穩勿內、外八，重心往後坐，讓大腿與地面平行，膝蓋不要超過腳尖，可針對大腿進行訓練。（記者黃耀徵攝）

雙腳打開，將身體轉往右腳（或左腳）方向，固定脊柱後，慢慢把雙手往膝蓋方向移動，可放鬆下背、腿後腱。（記者黃耀徵攝）

民眾過年不忌口的結果，恐怕年後要圓上一圈，這時不妨聽聽「Milo教練」曾孟承從92公斤瘦到75公斤的瘦身大法，或是直接找他運動吧！

37歲的曾孟承前年底遭桃猿釋出後，去年初就到健身房當教練，如今他的體態比球員時期更精實，「我到這裡上班的前3個月就先從92瘦到80公斤，到了6、7個月左右，再瘦到75公斤。」177公分的曾孟承在轉職後發狠瘦了17公斤，他笑說，「我2004年剛打職棒的時候，就80公斤了。」

92到75公斤瘦身大法

其實從曾孟承變身學員口中的「Milo教練」，瘦身就是第一要務，「公司沒有要求理想體重，只是經理告訴我：『你要先把自己的身材練好，至少要讓學生看到有好的印象，人家才會來找你上課。』」

曾孟承就展開「魔鬼瘦身計畫」，「我最開始的一個半月都吃水煮餐，因為飲食控管最重要，占能否瘦身成功的60%。」那時候曾孟承的妻子會幫他準備瘦身餐，「就是用電鍋煮，大部分是蔬菜和雞胸肉，起床吃一碗後就去上班。」

由於剛到健身房的第一個月，是曾孟承的新人訓練月，中午到公司打卡上班後，主要任務就是自我訓練，也要看書準備接下來的公司考試。他一邊運動，再配合嚴格的飲食管理，「晚上就吃沙拉，或是到便利商店『看卡路里吃東西』。」意思就是在買食物之前，曾孟承都會看上面標記的熱量，每天都要計算卡路里。

到了第2個月，曾孟承就去台中總公司受訓兩週，「那時候中午公司有供餐，都是吃五穀米，晚上則是自己買。」當時和同事4人住一間，別人都問他：「你就吃這樣而已喔！」一開始雖然很痛苦，而且容易血糖偏低，但曾孟承很自豪地說，「我們運動員的意志力很強，瘦身就是要這樣！」

從去年1月4日到現在轉職已滿1年，曾孟承仍維持7字頭的體重，也已有不少學員，「其實這份工作跟之前當球員的性質相近，轉換上沒什麼難度，只是要去了解原理和正確動作，最重要的是不要讓學生受傷。」

如果看了「Milo教練」的瘦身方式覺得難度很高，也可以去找他一起設計專屬於自己的健身法！

變成Milo後 開口更專業

轉職當健身教練後，曾孟承說起話來有條有理，講解動作時也顯得專業，「這些都是看書看出來的。」

在健身房上班，曾孟承剛開始受訓時，除了多看健身相關書籍，還在公司安排下去「跟」其他教練的課，「從旁觀察，學習他們如何教學。」

在一開始一個多月的見習後，曾孟承就到台中總公司受訓並成功考取在職證照及C級證照，「回來台北上課之後，我就開始幫其他老師代課，後來也有自己的正式學生了。」

由於每個月要達到公司規定的130堂課，曾孟承也會有業績壓力，「我最高紀錄是一個月上190幾堂，那時候真的忙到連吃飯時間都沒有。」過去球員時期，曾孟承曾於2010年締造出賽70場的中職單場最多出賽紀錄，轉職之後拚勁仍在，「我就想挑戰一下自己，但我這算小CASE啦，有些教練一個月還上200多堂課咧。」

「學生都不知道我是誰」

儘管具有12年職棒資歷，也曾拿過中職中繼王，但在健身房上班，曾孟承就是Milo，不會去提自己過去的資歷，「我不會主動去說自己是Lamigo的投手，他們都不知道我以前在幹嘛，我的學員都不知道，有其他學生知道，是看到我們在訓練時認出來的。」

當健身教練後，曾孟承就幫自己取了個「Milo」英文名，「公司規定的，所以我就想一個好記的名字。」他認為轉職之後最困難的部分是經營人際關係，「很多學員都是大老闆級，必須好好『顧』。如果有效果，他們就會介紹人來。」

哪去找「Milo教練」？

World Gym台北公館店

地址：台北市中正區羅斯福路四段68號

平時開放時間：6：00~22：00