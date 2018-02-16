柯爾痛罵散漫 僅杜蘭特倖免

杜蘭特（中）獨木難撐大局，單場50分仍無法率隊擊敗拓荒者。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杜蘭特於波特蘭客場狂取50分無用，勇士衛冕軍輕敵失常，最後反撲又功虧一簣，117：123不敵拓荒者，3連勝中斷，甚至西部、全聯盟的龍頭寶座也拱手讓給火箭。

看輕拓荒者 輸球輸龍頭

勇士鋒衛熱機過慢，開賽就讓里拉德予取予求拿到18分，首節27：40陷入被動，一路挨打形成敗戰主因，氣得主帥柯爾痛罵子弟兵提前進入明星週「放假模式」，「我們開賽沒做對任何事，無法控制比賽節奏，還失誤連連。」

杜蘭特50分 不夠隊友花

次節勇士仍一路落後，儘管易籃後杜蘭特挺身而出，又切又投帶動反撲氣勢，第4節還一度咬平，但里拉德、麥考倫再度由外而內撕裂勇士防線，反觀「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森關鍵時刻頻頻熄火，甚至發生要命失誤，板凳替補又未能頂上支援，害得長人杜蘭特孤掌難鳴，勇士最終6分差吞敗。

勇士輸掉此役，戰績44勝14負，已被44勝13負火箭超越，退居聯盟第2。杜蘭特包辦6記三分彈、半百火力也變做白工，但他相隔近4年，再度突破50分關卡，也是生涯第5次；隊友D.格林傷癒復出，貢獻16分、12籃板、7助攻；柯瑞、K.湯普森各17分進帳。遇強更強的里拉德，強碰勇士火力全開，全場25投14中、12罰全中，拚出全隊最高44分、8助攻；射手麥考倫挹注29分。