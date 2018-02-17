中職落榜生李杜軒 加盟羅德

李杜軒（右）獲得羅德「合格」入團，與陳冠宇（左）成為隊友。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕去年意外未獲中職青睞，李杜軒昨天確定以年薪500萬日圓（約台幣138萬）加盟羅德，本季希望能卡位二壘大關，今天對桃猿也有望出場打擊。

井口監督是麻吉 直說怪

前年遭軟銀釋出後，29歲的李杜軒去年參加中職選秀卻「落榜」，他昨天穿著羅德練習衣再提此事時，表情顯得平靜，「其實那也算是個緣分。」李杜軒指的是，他和羅德及監督好友井口資仁的緣分，他表示，去年12月時，羅德編成部人員就來探詢，指球隊目前缺少二、游人才，也讓他有了機會，更積極展開自主訓練。

除了邀約桃猿郭嚴文，李杜軒和羅德清田育宏、軟銀明石健志等人就共同自主訓練。他原本擔心跟不上進度，但練過後覺得狀況不錯，身型精實不少，更在12日通過羅德測試。

李杜軒昨正式簽下支配下球員合約，他也坦言有個「麻吉監督」的感覺滿奇怪，「畢竟在日本職棒，還是有上下關係，但井口監督習慣跟選手比較接近。」

妹妹是LamiGirls 同場拚

李杜軒的新背號是67號，他表示新球季將以二壘手為主，日前因為跑步時腳稍微拉到，但今天對桃猿還是有機會上場。李杜軒的妹妹李亞璇也是LamiGirls一員，今天可望出現「哥哥打擊、妹妹跳舞」的難得畫面。