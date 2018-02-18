《NBA明星週》新秀挑戰賽 世界隊痛宰美國隊

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〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年NBA明星週於洛杉磯點燃戰火，新秀挑戰賽昨先登場，世界隊昨火力全開，以超過4成的命中率轟進23顆三分球，徹底擊垮美國隊防線，其中國王菜鳥波丹諾維奇單場投進7記三分彈，拿下26分、6助攻，獲選本屆最有價值球員，同時率領世界隊以155：124擊敗美國隊。

菜鳥波丹諾維奇 抱走MVP

世界隊每節比數都壓過對手，全場三分線出手56次投進23球，遠優於美國隊的40投11中，成為勝負的關鍵；單隊轟下23顆三分球，寫下新秀挑戰賽的最高紀錄，豪取155分，則追平新秀挑戰賽史上的第3高得分。

世界隊希爾德攻下全隊最高29分，但MVP競爭卻輸給國王隊友波丹諾維奇，希爾德謙虛地說：「波丹諾維奇表現比我更出色，若我有選票一定也會投給他，明星賽就是享受氣氛，沒拿到MVP完全不在意。」波丹諾維奇頻頻以超大號三分球引起觀眾歡呼。

全場唯一入選明星賽的七六人新秀恩比德，教練團刻意保護、調節體力，僅代表世界隊出賽9分鐘，進帳5分，比賽中一度連過3人360度轉身扣籃，是昨天比賽最精彩畫面之一。

本季新人王大熱門米契爾僅攻下7分，美國隊最亮眼的新星則是J.布朗，攻下全場最高35分，外加10籃板，但「雙10」成績單仍未能率隊贏球。新秀挑戰賽已連4年採用世界隊對決美國隊的賽制，2隊由10名一、二年級生組成，而世界隊技高一籌，4次交手拿下3勝。

今早9點技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽將陸續登場，重頭戲明星賽詹姆斯隊出戰柯瑞隊則於明早9點開戰。