《亞洲門戶交流賽》首度2連敗收場 洪總︰找新洋將

尼克斯投得亂七八糟，讓洪總說重話。（記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿昨以1：5輸給羅德，亞洲門戶交流賽首次以2連敗作收，總教練洪一中賽後說重話，認為2名洋投道恩斯和尼克斯投得亂七八糟，會建議球團再找新洋將。

總教練洪一中（中）不滿球隊表現。（記者陳志曲攝）

若從2014年羅德來台參加「桃園最強」交流賽，再到這3年在石垣島舉行的亞洲門戶交流戰，桃猿從未吞下全敗戰績，前2年都是1勝1敗，2014年則是2勝1敗。但前天以9：10輸球後，桃猿昨再度不敵羅德，也讓洪總對於這次交流賽的評語，就是「馬馬虎虎」。

點名2洋投亂投 整場馬馬虎虎

「前一場比賽是投手壓不住，這一場是打者打不到。」洪總認為調整當然沒到位。桃猿昨只擊出7支安打，打線沒什麼亮點，投手群也有「罵點」，洪總直接點名2名洋投，「一上來就投1、2個保送，這樣不失分才怪。」

相較之下，道恩斯的表現沒那麼糟，他在6局上登板，一上來就投出保送，羅德打者隨後再靠失誤上壘，也將一壘跑者推進到三壘，所幸用雙殺解危，只失1分收場。

但尼克斯的表現就很糟糕，一上來面對代打的李杜軒就投出保送，接著又出現保送，然後暴投又來，看得洪總面色凝重。尼克斯最後在對5棒大嶺翔太投出保送又暴投後，在投手丘上出現不適的感覺，防護員也上場探視，最後失3分後提前退場。

尼克斯別牽拖身體不適

對於尼克斯是否有不適，洪總仍不悅地說，「應該沒有吧，可能是投不好在牽拖！」洪總原本以為尼克斯是控球不錯的投手，沒想到卻荒腔走板，他還說：「反正還有時間，回去會請公司注意一下有沒有新洋將。」桃猿明天返台，為28日、3月1日赴北海道和火腿熱身賽準備。