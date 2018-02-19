布克28分破紀錄 三分球大賽奪冠

太陽布克在決賽輪豪取破紀錄的28分，快意拿下三分球大賽冠軍。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年NBA明星週次日進行技術挑戰賽、三分球和灌籃大賽，為今早9點的重頭戲明星賽暖身，其中三分球大賽太陽布克在決賽輪發飆，豪取破紀錄的28分，擊退勁敵K.湯普森和哈里斯，快意拿下三分球大賽冠軍。

擊退K.湯普森和哈里斯

2015年聯盟三分球大賽改制，從原本的滿分30分調整至34分，改制後的單輪最高分是由勇士「浪花兄弟」湯普森和柯瑞共同保持的27分。但布克昨決賽幾乎彈無虛發，總計25球投進21球，最後底線5顆二分的彩球投進4個，拿下28分高分，讓湯普森的25分相形失色。

太陽第2人 單場曾轟70分

21歲的布克曾於去年單場轟下70分，一戰成名，本季場均投進2.7顆三分球為生涯新高，昨於三分球大賽稱霸，成為繼老牌射手李察森後，太陽隊史第2位奪下三分球大賽冠軍的球員。

布克表示，「能擊敗像K.湯普森如此優秀的頂尖射手，感覺很棒；很高興自己的名字能和大鳥博德、史托亞克維奇等傳奇射手並列。」

相較於布克神準演出，雷霆喬治手感冰冷，首輪僅拿全場最低的9分，而尋求衛冕的火箭射手戈登也只拿到12分，兩人皆遭淘汰。戈登開玩笑表示，「只好把三分球大賽沒進的球，在例行賽彌補回來。」