向飛人卡特致敬 爵士菜鳥勇「灌」三軍

爵士米契爾換上暴龍15號球衣，模仿卡特2000年灌籃大賽獲得冠軍的經典動作，最終獲得48分，驚險摘下金盃。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕爵士超級新秀米契爾昨於灌籃大賽再演驚奇，臨時遞補參賽，卻初生之犢不畏虎，決賽兩次灌籃分別取得50分和48分，以總分98分擊敗勁敵南斯，爆冷奪得灌籃大賽冠軍。

米契爾2月初才確定頂替因傷退賽的A.戈登參加灌籃大賽，4次灌籃兼具創意和技巧，尤其是氣勢萬鈞的爆扣，深受評審青睞，成為奪冠關鍵，也成為爵士隊史上，第2位拿下灌籃大賽冠軍的菜鳥球員。

本屆灌籃大賽由米契爾、南斯、歐拉迪波和D.史密斯4人角逐，首輪歐拉迪波和D.史密斯皆出現失誤，其中歐拉迪波3次試灌失敗，僅拿下31分，提前淘汰。

父子檔灌籃王 南斯差一步

南斯特別邀請1984年拿下首屆灌籃大賽冠軍的父親出席，並於首輪換上父親昔日效力太陽隊的22號球衣，仿效父親空中轉身扣籃的戲碼，贏取44分，和米契爾攜手晉級。

決賽競爭進入白熱化，首灌僅拿下46分的南斯，第2次拿出壓箱寶應戰，發揮創意和滯空能力，使出「空中兩次打板」灌籃，技驚全場，也獲得50分高分。

米契爾最後一灌則向偶像飛人卡特致敬，他換上暴龍15號球衣，模仿卡特2000年灌籃大賽獲得冠軍的經典動作，在空中轉身拉桿後換手爆扣，最終獲得48分，驚險摘下金盃。

半年沒成功 最後一灌賓果

談起這一灌，米契爾說：「過去半年我都沒有完成過那個扣籃，兩天前我嘗試過但失敗了，今天早上我又試了一次，還是失敗，所以今晚能成功，我真的非常激動。」他也把這座冠軍獻給一直以來都堅定支持他的妹妹。