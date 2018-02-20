冬奧》台將最後戰役 無緣獎牌

宋青陽在競速滑冰男子500公尺，滑出35秒86，名列第34。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕走出禁賽風波，「排灣族勇士」宋青陽轉戰競速滑冰舞台，連兩屆獲得冬奧門票，他昨天在平昌冬奧競速滑冰男子500公尺賽事，滑出35秒86成績，全球共36人參賽，他以名列第34作收，台將本屆冬奧之旅畫下句點。

競速滑冰500公尺 宋青陽34名作收

25歲的宋青陽夏季、冬季項目雙棲，2010年曾勇奪廣州亞運滑輪溜冰雙金，但2012年滑輪溜冰協會以宋青陽拒絕徵召集訓為由，將他禁賽三年，一度陷入黑暗期。宋青陽隨後轉戰冬季項目，奔向競速滑冰舞台，2014年獲得索契冬奧參賽權，相隔四年，又滑進冬季項目最高舞台。

賽前宋青陽認為狀況不錯，有機會挑戰前十名，他昨天在第七組跟美國選手強納森一起出發，開賽前對方起跑犯規，重新鳴槍後，影響反應速度。宋青陽首圈頗為順暢，取得領先，進入次圈，對方追了上來，轉彎時，宋青陽手觸到跑道，重心稍微失衡，調整過來時，已被對方超前，沒能滑進35秒內或是前十名。

第16組出賽的挪威好手哈瓦德以34秒41，滑出奧運紀錄摘金；南韓地主車旼奎以0.01秒之差，遭對方逆轉，屈居銀牌；中國高亭宇以34秒65成績，獲得銅牌。