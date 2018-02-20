球員明合體開工 桃猿一軍備戰火腿

球團到日本石垣島川平灣參觀，梁家榮開心玩沙。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿昨天從石垣島搭機返台，只休1天，明天上午就在屏東球場開工，和未赴石垣島的王柏融、陳禹勳等主力球員「合體」，一起為出征北海道和火腿熱身賽備戰。「洪總」洪一中昨在石垣島神社祈求連霸，表示去北海道的名單等返台後就會決定。

Lamigo總教練洪一中到日本石垣島川平灣神社參拜。 （特派記者陳志曲攝）

桃猿vs.火腿熱身賽推測名單

洪總石垣島神社祈求連霸

桃猿這次在石垣島和羅德交流賽，以9：10和1：5吞下兩敗作收，洪總前天賽後撂下重話要兩名洋投和新秀都要繃緊神經。不過昨天返台前，洪總則帶全隊赴川平灣欣賞石垣島風光，也赴神社參拜，他許下：「祈求今年連霸」的心願。

洪總表示，經過這次石垣島交流之後，希望球員都能吸收到東西，像外野手成晉在發生守備失誤後略顯鬱卒，「鬱卒是好事，表示他會在意，以後才會進步。」

桃猿返台後只能稍事休息，明天就會開工，為與火腿熱身賽備戰。洪總尚未確定赴北海道的名單，但他表示其實就是跟去年一軍陣容差不多，捕手人選要考慮得較多，目前傾向帶劉時豪、嚴宏鈞及林泓育3人，投手群包括3洋投及陳禹勳、林柏佑等一軍主力。

帶不帶陽耀勳看腳傷狀況

儘管這次赴石垣島以年輕球員居多，但洪總說仍有不少球員會跟赴北海道的名單重疊。以投手群來說，這次在石垣島擔任先發的黃子鵬、林樺慶都會再去北海道，朱俊祥、洪聖欽也可望再赴日。外野手部分，陽耀勳日前腳傷復發，洪總則會返台後再觀察他的狀況，若無礙仍有機會帶他赴日。