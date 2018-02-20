羅德防護員 大久保與台超有緣

千葉羅德防護員大久保研介。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕在羅德隊陣中，有位非常瞭解台灣球員身體的防護員，他就是大久保研介。早在2012年擔任興農牛防護員，大久保隔年又加入經典賽台灣隊；之後赴美擔任陳偉殷防護員3年，他認為殷仔是很有個人想法的球員。

認台灣球員身體素質不錯

長相斯文的大久保，和台灣的淵源至少要追溯到6年前，他受興農牛的邀請加入防護團隊，當時就具備體能訓練師、針灸按摩師及運動傷害防護相關國際級證照；如今大久保加入羅德防護隊團，這次接受台灣媒體訪問，暢談他的台灣經驗。

6年前來台後，大久保隔年就加入經典賽防護團隊，他說當時很多台灣球員都是第一次見面，但他的專業就是瞭解球員身體，當時就覺得台灣球員的身體素質很不錯，爆發力和力量都很好。

「殷仔很有自己想法」

到了2015年，大久保又赴美擔任殷仔的防護員。那時是殷仔在金鶯的最後一年，大久保從前輩口中得知殷仔在找防護員，然後去面試，也進行實際治療。結果陳偉殷覺得技術很不錯，就請他擔任防護員，讓他從金鶯跟到馬林魚。大久保認為，陳偉殷很有自己的想法，治療的時候，他會主動表示要如何治療，兩人也互相溝通，做出很好的治療狀況。

不過大久保後來決定回日發展，他說，「在大學的時候目標就是在日職球隊當防護員，剛好有機會，就決定回來日本。」羅德左投陳冠宇去年季後和陳偉殷一同自主訓練，大久保也聽陳冠宇說訓練成效不錯，加上剛加盟的李杜軒，他和台灣的關係繼續延續下去。