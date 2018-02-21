5年32.5億 馬丁尼茲去紅襪

馬丁尼茲（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕去年季後自由球員市場最大咖的野手馬丁尼茲，昨傳出以5年1.1億美元（約新台幣32.5億元）落腳波士頓，紅襪團隊薪資在他加入後上看2.1億美元（約新台幣62億元），成為大聯盟本季首支跨過豪華稅門檻的球隊。

30歲的馬丁尼茲去年被老虎交易到響尾蛇，跨聯盟累計全壘打45發、打點104分，皆創生涯單季新高，且自2014年起，連續4季至少轟22發，紅襪去年團隊全壘打168發，排大聯盟倒數第4，長打火力可望在他加入後獲得提升。

美媒報導，紅襪還在等馬丁尼茲的體檢結果，尚未正式發布簽約消息，本季有意讓原是外野手的他專任ＤＨ；大聯盟官網透露部分合約細節，前2年共拿5000萬美元，第3年領2200萬美元，在第2、3年球季結束後，都有權跳脫合約。

沒能留下馬丁尼茲的響尾蛇為補強外野戰力，傳出以2年750萬美元（約新台幣2.2億元）簽下33歲的戴森，另設激勵獎金，每年只要出賽達到100場、125場各獲5萬美元，打滿350個打席後，每增加50個打席可獲5萬美元。

快腳戴森 加盟響尾蛇

戴森生涯前7年都待在皇家，去年轉到水手，今年首次來到國聯，腳程是他的最大優勢，自2012年起，連續6季至少26次盜壘成功。