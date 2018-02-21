球員幾兩重? 逃不過莊東波鷹眼

記錄員吃飯的傢伙。（記者羅志朋攝）

業餘棒球記錄員22年

莊東波（記者羅志朋攝）

莊東波教過的記錄員達100多人，上圖右即為他的子弟兵。（記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專題報導

莊東波擔任乙組、三級棒球賽事記錄員長達22年，是國內業餘棒球現役最老牌記錄員。（記者羅志朋攝）

莊東波，現任學生棒球聯盟記錄組長，擔任乙組、三級棒球賽事記錄員長達22年，國內業餘棒球現役最老牌記錄員就是他，關於莊東波的故事，一同來品味。

出身嘉義，莊東波常聽長輩談論嘉農（KANO）棒球隊風光往事，心生嚮往，因此迷上棒球，大學就讀中興企管系，有空就去台北市立棒球場看甲組成棒賽，上班和同事組隊打慢壘。

1990年中職開打，不久，莊東波離開職場、轉戰球場，開始鑽研棒球規則，並到業餘棒球比賽站裁判，因熟悉規則，靠苦讀自學，也不吝請教專家，3年後轉任記錄員，22年如一日。

22年前第一屆金龍旗青棒賽開打，在全台掀起青春風暴，莊東波記錄員生涯初試啼聲，他回憶，當時大會邀請總統李登輝開球，戒備森嚴，宋肇基拿下MVP，很風光。

98年經手建仔小小郭

1998年青棒國手選拔賽，莊東波從頭記錄到尾，將詳細攻守資料、選手特性提供給選訓委員參考，最終選出包括王建民、曹錦輝、張誌家、沈鈺傑、高志綱和張建銘在內的黃金陣容，征戰日本甲子園亞青賽。

「原本選的曹錦輝受傷，才由南英郭泓志遞補。」莊東波表示，那一年亞青賽冠軍戰，郭泓志和松坂大輔先發對決堪稱經典，「花很多時間蒐集那麼多資料，選出最佳陣容，算是我的代表作吧。」最終日本以2：1擊敗台灣隊奪冠，松坂完投9局摘勝投。

從少棒記錄到青棒，很多職棒球員莊東波從小看到大，他笑說，「小時候陳琥胖胖的，很討喜，一路看他長大到進職棒。」球員有幾兩重，場內外球技和品行，逃不過莊東波一雙鷹眼，「小時候神勇沒用，重點在高中，能否成為職棒好手，一看大概就知道。」他認為鄭嘉明最可惜，上高中沒長高，發展受限。

莊東波掐指一算，記錄過4000多場乙組、三級棒球賽事，若加上現場看的，合計破萬場，不但自己記錄，也教別人記錄，教過的子弟兵達100多人，行業包括老師、剛畢業大學生、退休軍士官、計程車司機，清一色都是棒球愛好者。

手寫棒球記錄紙超過4000張，莊東波坦言身心也會累，且一場僅幾百塊津貼，目的絕非賺錢，而是為了推廣基層棒球，「犧牲享受、享受犧牲。」他說，看到小球員打球純真表情，就覺得一切都值得了。

最自豪跑遍全台球場

「我最自豪的是全台大小棒球場幾乎都跑遍。」莊東波說，有些人看不起記錄員，覺得重要性不如裁判，其實記錄員是棒球歷史見證人，恰似史官，「未來如果有記者想為陳偉殷寫傳記，要查三級棒球紀錄資料，檔案調出來就有了，你能說記錄員不重要嗎？」

記錄員吃飯的傢伙

■棒球記錄紙 俗稱「Score」。

■紅筆、黑筆、修正液 記錄員必備三寶。

■圓形模板尺 記錄時用來標線對齊，並畫圓標記。

■計時器 確認比賽時間。

■兩隊攻守名單 核對雙方先發和更換球員之用。

莊老師嚴選經典5大賽

莊東波22年業餘棒球記錄員生涯，記錄過4000多場賽事，有5大系列賽事印象最深刻，清一色都是青棒。

1 2002年高中棒球聯賽高苑陳偉殷對華興狂飆22K。

2 2002年高中棒球聯賽3戰2勝制冠軍戰，強恕姜建銘大戰高苑鄭錡鴻、陳偉殷，姜建銘完全燃燒，堪稱「鐵臂投手」。

3 2003年高中棒球聯賽東體黃佳安對強恕飆153公里速球，技驚四座。

4 2006年高中棒球聯賽花體陳俊秀拿木棒轟4支全壘打，至今仍是紀錄。

5 2008至2009年南英張耿豪在多項青棒盃賽，連續58局投球無失分寫下紀錄。