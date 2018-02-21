大聯盟薪苦 打球也打工

老虎10勝級投手富爾默。

（資料照，美聯社）

記者徐正揚／專題報導

天使野手富蘭克林（左）。（資料照，法新社）

大聯盟球員上季平均年薪是13年來新高的447萬美元（約1.33億台幣），許多球員都能在季後好好休個長假放鬆一下，但薪資低於這個數字的大有人在，不少人趁季後兼差打工，除了消磨自主訓練的空閒時間，還能順便賺點外快。

天使野手富蘭克林兼差開Uber已有3年。

（資料照，美聯社）

工具人富蘭克林 兼3年Uber司機

老虎10勝級投手富爾默季後化身水電工。

（資料照，彭博）

美國幾乎家家都有車，隨著Uber的興起，許多小聯盟球員都以此賺外快，因為工時很彈性，還能自己安排，很適合非固定上班族的運動員。現年26歲的天使野手富蘭克林（Nick Franklin）也因為季後有點無聊，想找點訓練以外的正經事做，已經連續3年當Uber司機，在家鄉佛州奧蘭多接送客人。

富蘭克林指出，每逢季後的週末晚上，只能呆坐家裡沒事可做，某天他突然告訴爸媽「我要開車出去，我要當Uber司機」，兼差生涯就此展開，平均每年約能跑10趟，此時去奧蘭多觀光並使用Uber叫車，有機會坐到他開的車，「我只是開好玩的，但也碰到一些很棒的人」。

他印象最深刻的一次經驗，是剛開始開Uber的2015年，某天深夜10點半突然有人叫車，有段時間沒接案的他，擔心可能被取消資格，硬著頭皮去3英里外的銀行載客，「夜色黑到會起雞皮疙瘩，客人全程又一句話都沒講，感覺自己的腎上腺素在狂飆」。

富蘭克林本是二壘手，2013年在水手升上大聯盟，自2014年起轉型為內外野兼守的工具人，還曾客串投手1局，場上9個位置僅捕手沒蹲過，雖在大聯盟待過4隊共打5季，角色仍是在大小聯盟間上下的替補球員，上季只領基本薪資53.5萬美元（約新台幣1594萬元）。

10勝級富爾默 修水電也練體能

前年勇奪美聯年度最佳新人，連續2季至少拿下10勝的老虎先發投手富爾默（Michael Fulmer），上季年薪55.2萬美元（約新台幣1644萬元）只比基本薪資略高，現年24歲的他季後回到老家奧克拉荷馬市，都會在朋友父親萊特（Larry Wright）的公司兼差當水電工。

富爾默因為朋友於2015年找到別的工作，需要幫手的萊特都會在季後找他幫忙，什麼都不會的他一切從頭學起，萊特也沒因為他是大聯盟投手，就派給他比較輕鬆的工作，由於體力負荷量極大，他把粗重工作當成另類的體能訓練。

「萊特打電話問我，要不要去他那裡幫忙，我回他說『好啊』，結果就一直做到現在，還滿有趣的。我常要一直重複揮著鐵鏟，挖出6英尺的深洞，算是不同形式的鍛鍊吧，這對我開始真正的訓練也有幫助」。

萊特表示，富爾默什麼活都幹，從挖水溝、換管線、裝熱水器、修水槽、換水龍頭到修馬桶漏水，統統難不倒他，甚至還會操作挖馬路的鑿岩機，「這是很耗體力的工作，但他是很棒的工人，一直想學更多，也想知道我們在做什麼，以及為什麼要這樣做，而且從不抱怨」。

薪資昔不如今 常蠟燭兩頭燒

大聯盟早期的薪資條件並不好，球員在季後兼差打工補貼家用司空見慣，即便名人堂球星也不例外，譬如1910年代的麥葛勞（John McGraw）曾隨馬戲團巡迴演出15週；背號在全大聯盟退休的羅賓森（Jackie Robinson）每週一、三、五在皇后區電器行賣電視；1950年代的貝拉（Yogi Berra）、李祖托（Phil Rizzuto）與1960年代的帕瑪（Jim Palmer）都在男士服裝店賣西裝還順便幫球迷簽名；1970年代的摩根（Joe Morgan）冬天在麻州開鏟雪車。