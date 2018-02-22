公牛與獨行俠 拚選秀不拚戰績

公牛隊25歲小將費里西奧。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽落幕後，下半季賽程將在明日展開，各隊積極爭取季後賽門票，不過也有部分隊伍認為晉級困難，獨行俠、公牛都已選擇提早放棄，爭取下季的選秀順位。

公牛主帥霍伊柏格表示，球隊已放棄季後賽，下半季重心放在培養年輕球員，預計讓25歲小將費里西奧、諾瓦巴擔任先發；費里西奧本季場均3.8分、2.7籃板，諾瓦巴繳出場均6.8分、4.2籃板，兩人表現平平，過去多以替補上陣。

公牛目前戰績20勝37敗，排名東部第12名，距離第8名的熱火還有9.5場勝差，晉級希望渺茫。雖然在米洛提奇歸隊後，公牛一度竄起，但隨著他被交易至鵜鶘，也宣告球隊進入重建。

一向敢言的獨行俠老闆庫班，日前受訪時竟說：「我和球員晚餐時告訴他們，或許一路輸下去，對球隊反而是好事。」他認為即使聯盟不認同，但球隊沒機會打進季後賽，用輸球爭取好的選秀順位，或許是較佳的選項，獨行俠目前戰績18勝40負，為全聯盟倒數第3，只贏老鷹、太陽。

以目前聯盟規則，戰績倒數前3名球隊，獲得狀元籤的機率依序為25%、19.9%和15.6%，不過為遏止「擺爛」歪風，聯盟季前已拍板新的制度，將倒數3名球隊獲狀元籤的機率統一改為14%，新制將在2019年正式上路。

獨行俠老闆庫班認為一路輸下去，對球隊反而是好事。（資料照，美聯社）