王柏融vs.清宮 札幌巨蛋春訓大戲

王柏融（記者黃志源攝）

清宮幸太郎（取自網路）

黃子鵬（記者黃志源攝）

桃猿赴北海道名單

猿踢館火腿 25人公布

〔記者林宥辰／綜合報導〕桃猿隊將於2月28日、3月1日赴北海道，和日職日本火腿隊進行「Asia Friendship Series in Hokkaido」交流賽，昨公布名單，兩屆年度MVP「大王」王柏融將挑戰火腿投手群。

猿隊昨年假後重新開訓，領隊劉玠廷發紅包給全隊球員、教練，為備戰北海道交流賽和例行賽，猿隊今天就要和韓職耐克森英雄二軍進行熱身賽。

春訓期間，總教練洪一中曾透露，赴北海道兩場交流賽由於距離開季較近，預計多安排主力球員，頗受日本媒體關注的王柏融就在陣中。

日職哈大王 絕對焦點

備受期待的年輕投手黃子鵬，兩次交流賽都沒缺席，投手朱俊祥、林樺慶，捕手嚴宏鈞，內野手陳俊秀、郭嚴文、林承飛、林立、梁家榮，外野手詹智堯、余德龍，和3位洋投道恩斯、尼克斯、克恩三世，也是兩度赴會。

王柏融連續兩季打擊率破4成，去年台日對抗賽砲轟樂天王牌則本昂大，更讓他一戰成名。今年球季結束，王柏融將取得旅外資格，日職多隊都已展開評估調查，這次隨隊赴北海道，火腿隊也會就近觀察他。

猿隊春訓之初，王柏融因家中私事請假數日，教練團考量其調整進度，未將他放在赴石垣島名單中，羅德投手佐佐木千隼得知後還大呼可惜。

日本火腿隊尚未公布交流賽球員名單，不過，去年獲7隊第一指名的高中生大物清宮幸太郎，應會入選。清宮幸太郎昨在打擊練習中，57次揮擊擊出14轟。