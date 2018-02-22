從俊國熊到興農牛 「外交經驗」傲人

俊國熊。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕過去中職就有球隊到國外移訓，以富邦悍將前身俊國、興農的「海外經驗」最豐富。

俊國成棒隊1989年成立，1992年在業餘球界曾赴夏威夷移訓，黃忠義回憶道，那年球隊奪下某盃賽冠軍，老闆陳一平就招待全隊到夏威夷「半度假、半練球」，借用當地大學球場練習。

隔年以俊國熊之名進軍中職，一場職棒比賽都還沒打，全隊就先到沖繩春訓。1995年底興農接手俊國熊，黃忠義說，1996年初全隊到澳洲布里斯本春訓，當地沒有正式球場，設備也不完善，訓練效果不佳。同年底，興農原定要到澳洲坎培拉春訓，因球團和道奇合作，改赴道奇在多明尼加所設的棒球學校春訓，為期40天，費用約1000萬元，當時興農總裁楊天發曾說，要改變興農牛體質，唯有此法。

黃忠義前後去多明尼加棒球學校5次。他說，那裡的訓練菜單扎實且細膩，有許多老外教練以1對2的方式教球員，對他選手和教練生涯幫助很大。

2003年底，興農送最後一批球員赴多明尼加受訓3週。鄭兆行說，他只去過這一次，當地有1座主球場、3座標準球場，室內和內野練習場地各1座，宿舍、餐廳和重訓室就在旁邊，設備完善。

鄭兆行表示，當地棒球學校主要訓練低層級小聯盟選手，教練教學經驗相當豐富，各種問題幾乎都能得到解答，且老外教球注重細節，場地多，練球緊湊且有效率。