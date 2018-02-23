團體世界盃／陳思羽兩點通吃 台灣隊開紅盤

陳思羽（資料照）

鄭怡靜領軍扳倒澳

〔記者許明禮／綜合報導〕總獎金27萬美元（約780萬台幣）的2018年團體世界盃桌球賽（ITTF Team World Cup）昨在英國倫敦點燃戰火，由鄭怡靜領軍的台灣女子隊，分組預賽首戰以直落三輕鬆收拾澳洲隊，開出紅盤。

團體世界盃每屆只邀請男、女各12支勁旅角逐，除了6大洲冠軍外，最近一屆世界團體錦標賽戰績最佳5隊及主辦國也可獲門票。

採奧運測試新賽制

和前幾屆不同的是，今年世界盃採用新的奧運測試賽制，每場比賽包括1點雙打、4點單打，3名上場球員每人各打2點。

台灣男子隊曾在2013年獲得史上最佳的亞軍，上屆團體世界盃也奪下銅牌，但上屆世團賽在莊智淵缺陣下，只獲得第17名，無緣取得本屆世界盃門票。台灣女子隊則靠著2016年世團賽銅牌，取得資格。

名列女子組第4種子的台灣隊，和羅馬尼亞、澳洲同組，只要獲得分組前2名就能晉級8強。昨首戰澳洲，世青賽女雙銅牌組合陳思羽／鄭先知，首點雙打輕鬆以3：0收拾塔波／卡尤爾；第2點單打，世界排名第8的鄭怡靜以3：1拍落奧運五朝元老、44歲老將洪劍芳。

世界排名11的陳思羽隨後乘勝追擊，直落三拍落塔波，幫助台灣隊開出紅盤。

女子組前3種子日本、中國及香港也分別以3：0擊退美國、北韓及英國，拿下分組賽首勝。