NBA》飆三分球、砍44分 柯瑞主場雪恥

勇士柯瑞（中）昨狂飆44分，並在外線大展身手、11投8中，為明星賽的失常表現扳回顏面。（歐新社）

三分球11投8中 8罰全進

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞在明星賽的三分球表現落漆，昨他討回顏面，單場飆進8顆三分球，攻下44分，率勇士在主場以134：127擊沉快艇。「浪花弟」K.湯普森也成為隊史第10位「萬分俱樂部」成員。

柯瑞以西部人氣王之姿，出任明星賽隊長，但他在洛杉磯史戴波中心的三分球出手11次僅中3顆。這回面對來自洛杉磯的快艇，柯瑞在自家重拾手感，全場出手19次中14球，包括三分球11投8中及8罰全進，本季第三度得分破40大關。

快艇多點開花 比數緊咬

快艇表現其實不差，共7人得分上雙，第四節一度追至2分落後，但柯瑞絲毫不給對手機會，末節3次三分球出手全進，且顆顆都能擴大領先優勢，他幽默表示，「我在明星賽投丟太多球，才能在這場投進較多顆。」

「浪花弟」K.湯普森（中）昨成為隊史第10位「萬分俱樂部」成員。（路透）

浪花弟進萬分俱樂部

28歲湯普森在2011年選秀會首輪第11順位被勇士相中，他賽前生涯總得分9995分，昨貢獻19分，超越1980年選秀狀元卡羅的9996分，成為隊史第10位得分破萬分的球員，在勇士現役球員中僅落後柯瑞的14277分。湯普森表示，能在效力勇士期間攻破萬分，是件很酷的事情，他感到驕傲。

勇士在上半季尾聲僅打出3勝3敗，把龍頭寶座拱手讓給火箭，如今他們在下半季首戰開紅盤，戰績45勝14敗與火箭已無勝差，但勝率76.3％略輸火箭77.2％，仍居西部第2。