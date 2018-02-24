中職「合約所屬球員」 郭泓志上榜

郭泓志（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職各隊昨提交本土球員註冊名單，共有200位註冊球員、27位合約所屬球員，富邦悍將、桃猿註冊球員都只達下限46人，郭泓志因被列為合約所屬球員，確定趕不上一軍開季。

中職以往都於季前註冊所有本土球員，一旦開季前登錄洋將，或季中選秀會後登錄簽下的新人，球隊總人數若超出60人上限，必須把人移出註冊名單，被移出者整季都無法上一軍，各隊決定修改規定。

中職今年新增「合約所屬球員」，不佔註冊球員名額，只能在二軍出賽，但8月31日前隨時可被登錄為註冊球員，較能保有升上一軍的機會，富邦、猿隊各先保留10、12人，為調整戰力預留較大空間。

郭泓志去年11月開刀清除右肩骨刺，雖已與富邦續約，卻被列為合約所屬球員，確定趕不上一軍開季。球團表示，他的身體有些狀況，近期會接受進一步檢查。

統一獅、中信兄弟各提交53、55位註冊球員，各只保留2、3位合約所屬球員，中信一旦註冊3位洋將，總人數61人便超過上限，屆時必須將1人註銷註冊，球季還沒開打就確定全年待在二軍。

本季有桃猿投手葉家淇（文淇）、富邦悍將捕手林宥穎（琨笙）、中信兄弟野手潘志芳（萣翔）共3人改名，潘志芳改回原名，葉家淇還把背號從「75」換成「26」，是唯一名字、背號都改的球員。

首次註冊的是猿隊黃敬瑋、富邦陳韋奇，兩人都在去年季中選秀會被選，2月退伍後與球隊簽約，被放進合約所屬球員。