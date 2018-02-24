棒球退步2名 棒協：國際賽經驗不足

2017年經典賽台灣隊首輪淘汰。（資料照）

近三年台灣隊國際賽成績

古墨超車 我落居第6

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）昨公布棒球最新世界排名，美國超越日本排第1，台灣從第4滑落至第6，棒協表示，主因是技術層面和國際賽經驗不足，未來將加強。

棒球最新世界排名是依據2015年至今各層級國際賽事成績，美國去年包辦經典賽、U12和U18世界盃冠軍，因此大進補拿到2127積分，累積5025分躍居第1，原榜首日本以4609分名列第2，南韓居第3。

12強賽、經典賽重創

台灣原排名世界第4，因2015年12強賽、2017年經典賽都在首輪遭淘汰，加上2015年U18世界盃名列第8為隊史最差，2016年U23和2017年U18世界盃皆拿第7，受青棒以上國際賽成績不佳影響，目前積分僅2520分，被古巴、墨西哥超越，落居第6。

棒協將於3月召開技術委員會，針對未來國際賽事如何提升戰力及補強國際經驗，做專業且深入的討論，並儘速提出對策。

至於具體作法，棒協指出，他們呼籲多年的國家棒球訓練基地，去年在體育署與嘉義縣政府協助下，已著手規劃，預定明年階段性完工，可供每年10支以上國家隊使用。

明年世界12強賽參賽隊伍，將依據今年底世界排名而定，目前多明尼加以1227分名列第12，第13至15名依序為尼加拉瓜、巴拿馬、義大利，積分都超過1050分，差距不大，今年有機會擠進前12名。