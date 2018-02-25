MLB》投手大谷首秀轟動 打者大谷本週登場

天使隊大谷翔平今晨獻出赴美初登板，預定先發投2局。（資料照，路透）

暌違4年 NHK直播熱身賽

〔記者郭羿婕／綜合報導〕天使隊新寵兒大谷翔平，終於在今晨春訓熱身賽獻出赴美初登板，對釀酒人先發的「大谷秀」超轟動，天使為此核發大量記者採訪證，連比賽票價都漲逾5倍；日本NHK電視台也打算實況轉播所有大谷熱身賽，跨海打氣。

美、日媒體對大谷的關注度破表，美媒天天在社群網站標註#ShoTime（翔平是Shohei），正式開演，NHK也為了大谷處女秀，繼2003年松井秀喜、2007年松坂大輔、2012年達比修有、2014年田中將大後，再度直播春訓熱身賽，等「打者大谷」初亮相，也預定會同步放送。

總教練：5月前調至最佳狀態

大谷剛簽約時，ESPN曾提到，他勢必搶走其他人的風采，恐引起隊友反感，但目前看來，大家都很喜歡他，投手修梅克說：「他天賦異稟，卻也很謙恭有禮，能認識他真的很酷，他帶來許多令人興奮的事。」

連運動家總教練梅爾文都期待「大谷秀」，他說：「能在比賽中看到這種二刀流好手，真的非常興奮。」大谷今投完預定的2局後，本週也將以打者之姿上場，但天使教頭索西亞強調，對他的所有安排都不會躁進，5月前調整至最佳狀況即可。