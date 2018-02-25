草總視角 2013年台棒如何重返4強

第3屆經典賽台灣一路殺進經典賽八強，也讓2013年世界排名躍居第4。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕第3屆經典賽暨資格賽，擔任台灣隊教頭的謝長亨率隊打出佳績，重返世界四強，當時國家隊後勤支援堪稱史上最強。展望未來一級國際賽事，草總認為，職棒和棒協勢必得合作，團結力量大。

2011年，台灣棒球世界排名落居第7，隔年經典賽資格賽由中職主導組訓，提供完善後勤支援，一路殺進經典賽八強，打出一場場感動人心的比賽，也讓中職谷底反彈，2013年世界排名躍居第4。

草總表示，當年經典賽由中職主導組訓，會長黃鎮台傾全力支持，讓選手無後顧之憂，在場上放手一搏，才能拚出佳績，未來職棒和棒協必須要集合力量向外。

2015年12強賽和去年經典賽，台灣隊都在首輪遭淘汰，影響積分排名。草總認為，短期決戰投手很重要，這幾年旅美投手無法效力，本土當自強，但中職各隊戰績優先，十分依賴先發洋投，土投難養成，大賽缺少獨當一面的投手，當然就被對手壓著打。

草總以南韓左投柳賢振為例，他說，「早期國際賽，台灣多次遭遇南韓，都敗在柳賢振先發手中，可見大賽強投有多重要，但目前我們有沒有這一號人物？」

投打人才配置是另一個議題，草總說，近年來中職呈現打高投低態勢，受美式球風影響，加上職業生涯長短和薪資待遇考量，現在國內三級棒球資質好的選手，也許普遍會朝打者發展，投手人才自然減少。