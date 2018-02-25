破除排名迷思 南韓上演老8傳奇

南韓棒球排名現居世界第3位。（資料照）

2013至15年南韓棒球長期居世界第8，但曾奪京奧、12強賽冠軍，經典賽也打進過決賽，且韓職蓬勃發展，實力早已被認可，現居第3，證明世界排名只是一時的，棒球底蘊深厚才長久。

90年代末期至今，南韓許多棒球教練赴美進修，觀念和訓練方式翻新，球員實力提升，不到10年就在國際賽大放異彩，拉抬韓職聲勢，連10年場均破萬人；加上韓職球團多半為大企業，肯花大錢投資硬體和訓練資源，LG雙子二軍訓練基地就斥資20億台幣建造。

樂天巨人團長李允遠就說，「韓職球員待遇變好了，他們願意花錢投資在訓練上，讓自己變得更強，競爭愈來愈激烈，整體球賽水準自然提升。」

球界人士透露，世界排名僅供參考，多明尼加排第12，但沒人敢看輕他們，最重要的是球員實力是否被認可。大聯盟專職球探很早就常駐日職，2010年起，多支美職專職球探也進駐韓職，中職一直是零。

球界人士認為，台灣棒球有進步，但其他國家進步更多，早期國內青棒投手球速140公里以上很少，現在至少40人，打擊技術和觀念成長許多，只是上大學球技退步者比比皆是。中職二軍養成體系也不足，球員高中畢業後變數大。他強調，「南韓家長出錢給小朋友打球，我們家長把小朋友丟給球隊和政府養，你說哪個會比較珍惜？」

目前台灣世界排名第6，但若拿掉三級棒球成績，排名恐更差，一級國際賽事，台灣對南韓近10戰全敗，對日本從未贏過，穩居亞洲第3已成事實，若相關單位無法對症下藥，「超韓趕日」只是口號。

（記者羅志朋）