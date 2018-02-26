富邦豪華打線熄火 替補球員打「虎」

悍將新同學陳鴻文投2局沒失分，卻挨4安。 （記者黃志源攝）

首場熱身賽

擊敗起亞虎二軍

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨天在燕巢訓練基地舉行農曆年後首場熱身賽，由中信兄弟轉來的陳鴻文擔任先發，並排出堪稱開季首戰的華麗打線，最終卻靠替補球員發威單局鯨吞5分，以7：2擊敗起亞虎二軍。

富邦此役先發陣容為第1棒右外野手張正偉、第2棒中外野手林哲瑄、第3棒三壘手蔣智賢、第4棒DH胡金龍、第5棒一壘手林益全、第6棒左外野手高國輝、第7棒二壘手陳品捷、第8棒捕手方克偉、第9棒游擊手李宗賢，很有機會成為3月26日首戰統一獅的攻守陣容。

陳鴻文先發 2局無失分

陳鴻文用33球投2局，雖挨4安卻沒失分，小狀況是第3局林晨樺只投0.1局便因傷退場，由預備的游霆威緊急接手0.2局，之後按計畫動用5位投手，僅倪福德投1局挨2安、陳仕朋投2局挨3安各丟1分，羅嘉仁第8局只用5球就製造3個滾地球出局。

富邦首局就靠林哲瑄陽春彈先馳得點，中心打線似乎仍在「暖機」，前5局僅林益全4局下敲出二壘安打助富邦2：1拿回領先；替補球員於比賽後段發威，7局下由楊晉豪率先內野安打開路，以5安含陳凱倫2分打點三壘安打，單局鯨吞5分底定勝負。

統一獅將於今天進行首場與外隊熱身賽，在主場台南也對起亞虎二軍，預計由江辰晏先發；第3位洋投瑞安於前晚抵台，調整好時差便加入春訓，已隨隊的馬丁尼茲、羅里奇最快28日在隊內紅白賽登板。