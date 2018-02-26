曾仁和今尬「瘋邦」達比修週五接棒

小熊曾仁和大聯盟熱身賽今首度先發，對上邦賈納。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天很有看頭，小熊曾仁和首度先發，強碰連5年投巨人開幕戰的王牌邦賈納；曾仁和也開啟小熊先發輪值的接力秀，達比修有將於週五初登板，迎戰洛磯。

達比修加盟小熊牽動隊友換背號，曾仁和成為隊史首位穿1號的投手，今天也以全新號碼登上投手丘，爭取開季搶進先發輪值的機會，而預定的5大先發明起相繼亮相，且照輪值推算，老將萊斯特很可能扛下生涯第7場開幕戰。

小熊去年底網羅的查特伍德明登板，對上水手「國王」赫南德茲，隔天起依序推出萊斯特、韓德瑞克斯、達比修、昆塔納，跟曾仁和一樣都預定先投1至2局；若萊斯特維持每5天出賽1場，將是3月30日作客馬林魚開幕戰的頭號先發，且剛好會輪到他投4月10日主場開幕戰，但教頭梅登堅持本週擇日宣布。

達比修昨擔任實戰打擊練習的投手，用了28球，好狀況仍令人眼睛為之一亮，他原本也是媒體預測的開幕戰先發之一。另外，「塞揚3人組」道奇克蕭、國民薛哲、響尾蛇葛蘭基，今晨也已獻出今年處女秀。

張育成初出賽 攻守俱佳

印地安人張育成昨初出賽也給教練好印象，對響尾蛇4局下接替守三壘，單場3次守備機會都順利完成，打擊也有3支2、含1支二壘打，攻守俱佳並跑回1分，助隊11：2大勝。儘管他是印地安人農場評價最高的游擊手，但因有林多穩住游擊，他也多練三壘增加籌碼。