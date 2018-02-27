哈登力扛最後一分鐘 火箭12連勝

2018/02/27 06:00

火箭本季第2度12連勝，哈登（左）飆41分，保羅（右）貢獻23分。（美聯社）

命中率5成 三分火力冠聯盟

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期氣勢如虹的火箭，昨碰上同樣處於連勝的金塊，哈登狂砍41分，率隊以119：114豪取12連勝，也是聯盟本季唯一兩度寫下12連勝的隊伍，以46勝13負居西部龍頭，領先勇士0.5場勝差。

火箭此役投進15顆三分球，本季已35場達成此紀錄，為聯盟第1，昨團隊命中率達5成，一路壓制對手。面對金塊決勝節的反撲，哈登在最後1分鐘挺身而出，他說：「在需要的時候，我們的防守有好表現是關鍵，命中率也不差。」他也稱讚隊友表現，打得自由奔放也團結一致，保羅繳出23分，阿里札挹注14分。

哈登破40分 戰績7勝2負

先前火箭總管莫雷出席座談會，盛讚哈登是聯盟單打最強的球員，得分能力強且懂得製造犯規，讓防守者吃足苦頭；昨役哈登再度透過得分能力助隊取勝，他繳出41分、8籃板、7助攻全能數據，也是本季第9次得分破40分，在他拿40分的比賽，火箭戰績為7勝2敗。

金塊中鋒約基奇近5場平均攻下23.2分、11籃板、10.4助攻的「大三元」數據，昨維持火熱表現，拿下21分、14籃板、8助攻，巴頓則繳全隊最高25分，但仍難擋火箭威力，終止4連勝，戰績33勝27敗掉到西部第8。

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