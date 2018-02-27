松坂飆K回歸 初登板對決陽岱鋼有戲看

松坂大輔首度披上中日龍球衣出賽，投1局3上3下飆2K。（取自日刊體育）

松坂融入中日龍，與春訓基地「岩瀨犬」也相處愉快。（取自日本雅虎）

〔記者倪婉君／綜合報導〕怪物復活！37歲的松坂大輔昨首度披上中日龍99號球衣出賽，用11球投完1局飆2K，繳出暌違338天的實戰好投，也讓人期待他4月5日一軍初登板迎戰由陽岱鋼領銜的巨人打線。

加盟中日 收服岩瀨犬

松坂上月底以年薪1500萬日圓（約415萬台幣）低薪加盟中日後，一直是媒體報導焦點，他和隊友相處融洽，就連和中日龍春訓基地的名犬「岩瀨犬」都相親相愛。但化身「中日．松坂」後，他在場上的拚勁更是有目共睹，昨就主動請纓登板。

主動請纓 1局3上3下

原本松坂要到3月4日返回名古屋巨蛋才會登板，但他希望在沖繩就能出賽，昨面對韓職韓華鷹主動要求上場，松坂在3局接替先發洋投基伊，一出手就讓眾人驚豔。

松坂第1球就投出140公里速球，並連續送出兩次三振，最後再讓打者擊出內野飛球，退場時球迷報以熱烈掌聲。過去3年在軟銀受肩傷所苦，但松坂昨役狀況未讓球團不安，他賽後表示投球感覺很好，也很投入在比賽中。

松坂上次實戰已是去年3月25日對廣島的熱身賽，儘管只投1局，仍讓球團和球迷嗅出「復活」的味道。若一切順利，松坂可望於4月3至5日在名古屋巨蛋和巨人的系列戰壓軸登板，首位對決打者以常任開路先鋒的陽岱鋼機率最高，更是讓台、日球迷都很期待。

31歲的陽岱鋼今年年薪3億日圓（約8300萬台幣），已是松坂年薪的20倍，但松坂在日本棒壇的傳奇性依舊，無損這場經典對決的價值。