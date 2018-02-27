UBA》陳昱翰關鍵3罰 義守加班奪連勝

陳昱翰（左）第3節替補上陣，在末節最後1.6秒3罰俱中，讓義守追平比分進入延長戰。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕陳昱翰結束ABL寶島夢想家的彰化主場賽事，昨隨即換穿義守大學戰袍，在106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強亮相，他第3節替補上陣，並在末節最後1.6秒3罰俱中，把戰局帶進延長賽，最終義守122：120氣走台灣師大，取得2連勝。

陳昱翰第3節替補上陣，在末節最後1.6秒3罰俱中，讓義守追平比分進入延長戰。（記者劉信德攝）

陳昱翰月初因與前女友的感情糾紛，成為媒體追逐對象，他對造成外界的困擾深感歉意。他表示，因私事處理不妥，自己是公眾人物卻做出不好的示範，未來會有所警惕，感謝球團及義守願意給他機會。

除了陳昱翰備受矚目，義守、台師大因2014年鬥毆事件，雙方產生的恩怨情仇至今仍在。看在義守女教頭謝玉娟眼中，兩隊因外界觀感關係，及當年因衝突事件，導致痛失公開一級舞台，正因命運雷同，使雙方交手產生許多話題。

義守延長賽勝出拿下2連勝，球員開心歡呼。（記者劉信德攝）

當年鬥毆事件，陳昱翰也是主角之一，昨他賽前還不知道對手就是台師大，原本也沒打算上場，因潘祥偉、徐鉦順相繼犯滿才被迫換上。

單場攻下15分 10罰7中

連打3天比賽的陳昱翰身體有些疲憊，幸好未辜負謝玉娟期待，上場20分鐘，出手10次命中4顆，加上罰球10罰7中，攻下15分。尤其關鍵罰球並未手軟，助隊成功續命，他說：「我在罰球線上，只想著一定要進球，這樣才能帶領球隊打入延長賽。」