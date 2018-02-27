SBL》SBL年度MVP 噴射機單挑男模

裕隆呂政儒（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

休兵近月 週四重燃戰火

〔記者廖聿偉／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽經歷近1個月休兵，本週四將於桃園巨蛋重燃戰火，本季各隊實力伯仲之間，進入戰國時代，目前戰績第一的裕隆也僅領先第五的達欣2.5場勝差。

年度最大獎MVP競爭也進入白熱化，球評李雲翔認為，恐要等到球季結束才能分出高下。

富邦勇士張宗憲。（資料照，記者林正堃攝）

張宗憲復出 找回破壞力

上季衛冕軍達欣戰績一枝獨秀，本土一哥周儀翔表現搶眼，年度MVP在季末就已成為囊中物，但本季各隊本土球員表現平均。李雲翔表示，團隊排名左右MVP人選，目前最看好的是富邦勇士張宗憲，本季傷癒復出，逐漸找回昔日「台灣噴射機」的破壞力。

張宗憲本季已出賽20場，場均16.5分、3.4助攻都高居全隊之冠，但目前富邦戰績僅排第四，若他無法率隊在最後9場例行賽力爭上游，年度MVP競逐將居下風。

呂政儒場均 本土球員最高

SBL元老級球員「男模」呂政儒始終與MVP無緣，尤其第13季曾繳出場均17.5分和5.3籃板的生涯最佳成績，仍不敵周儀翔。本季捲土重來，目前場均攻下聯盟本土最高的16.6分，累計44顆三分球高居聯盟第二。球評王承文認為，裕隆戰績第一，呂政儒功不可沒，他的影響力和貢獻度都是球隊中流砥柱。

其餘潛在競爭者包括金酒張容軒，轉隊後打法更全面，場均貢獻15分，高居本土第三，並帶領季前不被看好的金酒拿下5連勝，戰績衝上第三；另外，達欣林宜輝和蘇翊傑也都有實力角逐MVP，就看最後階段誰能帶領球隊衝出佳績。