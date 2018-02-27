HBL》30年全紀錄 HBL特展登場

「我們的HBL年代」特展昨於台北三創生活開幕，昔日球星（左起）洪康喬、張容軒、邱日誠和楊政倫到場相挺。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽決賽將於3月10、11日決戰小巨蛋，今年適逢HBL30週年，高中體總和轉播單位FOX體育家族，在台北市三創生活舉辦「我們的HBL年代」特展，展期自昨起一直到3月18日，進場的民眾有機會抽到決賽門票和球星紀念入場票等好禮。

展至3月18日 抽決賽門票

HBL30年來孕育不少台灣籃壇明星，也締造許多傳奇，其中2010年洪康喬在決賽砍下破紀錄的48分，至今仍無人能破，但他表示，「現在的學弟都很出色，條件、身材都很好，人人有機會寫下新的歷史。」

26歲的洪康喬因膝傷暫時卸下球員身分，目前在政大轉任助理教練，他坦言，「仍保有期待能重返戰場，目前持續重訓和苦練，找機會東山再起；之前陷入低潮時，也會找高中的影片來看，重拾當初打球的鬥志和信念。」

高中體總為了讓球迷回憶更多的英雄故事，特別將過去30年的特殊文物、剪報和收藏都納入此次特展，同時影片區也會放映經典戰役的重播，另外，還有HBL歷屆球星的手寫語錄，NIKE製作最新的四強球隊球衣，也都會一併展出。