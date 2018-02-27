林子偉「外野亮點」教頭肯定

林子偉的守備功夫頗受紅襪新教頭柯拉的稱讚。 （資料照）

熱身賽首度先發出賽

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅襪林子偉昨熱身賽首度以先發之姿出賽，迎戰金鶯，但守備位置並非熟悉的游擊或二壘，而是中外野手、第6棒。林子偉打擊選到兩次保送，建樹不多，反倒外野守備被新教頭柯拉稱讚。

「我聽說他是個不錯的外野手。」柯拉球員時代就是工具人出身，對林子偉評價高，也認為應該多給他出賽機會，「他的傳球跟判斷很準確，總能傳到正確位置，兩場比賽對他而言有點少，他需要更多局數來表現自己，但他目前的表現在我看來已經夠棒。」

林子偉腳程快，中外野對他來說不陌生，小聯盟時期守過32場中外野，其中去年就守了27場，生涯外野守備率9成78。昨他上場打擊3次，兩度被保送，但3局下一、二壘有人時遭三振，熱身賽首安和首打點都還沒開張，終場紅襪以7：1擊敗金鶯。

張育成連2天守三壘

效力印地安人的張育成，同樣面臨守位轉換，連兩天都以三壘手身分上場，昨他替補上陣，1打數擊出右外野飛球遭接殺，印地安人最後和紅人2：2握手言和。

張育成去年2A單季擊出24轟，官網的新秀榜將他排在球隊第4名。不過，印地安人已有年輕的游擊球星林多，張育成去年底返台時就透露球隊要他兼練三壘，小聯盟時期已有三壘守備經驗，今年目標首登大聯盟。