獅投飆16K 鄧志偉3分砲屠「虎」

統一獅江辰晏先發4局無失分，投出5次三振。（統一獅提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅昨進行春訓以來的第一場熱身賽，江辰晏先發4局無失分，鄧志偉轟出致勝3分砲，以4：3力克韓職起亞虎。

統一獅鄧志偉（左）轟出致勝3分砲。（統一獅提供）

江辰晏先發4局無失分

1局上獅隊連續選到兩次四壞球，鄧志偉轟出右外野全壘打，取得3：0領先。第5局獅隊攻勢再起，吳桀睿和鄧志偉連續安打，買嘉儀高飛犧牲打再下一城。

江辰晏被擊出3支一壘打，投出5次三振。另一位本季先發人選王玉譜第5局登板，6局上陷入亂流，被連續3支安打後再投出四壞球，並發生失誤，起亞虎扳回2分，還攻佔滿壘、無人出局；獅隊換上林其緯，連續解決3名打者，包括兩次三振，化解失分危機。

獅隊投手群昨大展K功，全場投出16次三振，傅于剛中繼1局連投3次三振，各投1局的王玉譜、林其緯、賴泊凱和鄭鈞仁都有兩次三振。

獅隊今、明兩天將在台中球場進行分組練習賽，今天分別由潘威倫和陽建福先發，洋投馬丁尼茲和羅里奇預定明天登板。

富邦悍將昨則出戰華城英雄，林威廷、吳睿勝、吳宗峻和高國麟各轟出1支全壘打，以19：8大勝。

富邦共擊出21支安打，吳睿勝、吳宗峻、高孝儀、高國輝、張建銘、范國宸和于孟馗各打出2安，擊敗轟出5支全壘打的華城英雄。

富邦蔡明晉先發2局被擊出6支安打失5分，包括3支全壘打，林煜清、羅華韋和林政賢各投1局失1分，郭勝安中繼2局無失分。