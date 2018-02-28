NBA東西霸主白熱化》火箭飆13連勝 勇士又贏第三節

火箭雙核心哈登（右）和保羅（左）助隊取得13連勝。（美聯社）

NBA例行賽剩下約四分之一賽程，東、西龍頭爭奪戰也進入白熱化，昨東、西排名前二的球隊皆出賽，且全部獲勝，暴龍、火箭仍暫時以半場勝差領先塞爾提克和勇士。

〔記者廖聿偉／綜合報導〕全聯盟現況最佳的火箭，昨於客場延續連勝氣勢，「大鬍子」哈登攻下全場最高26分、11籃板，保羅則挹注15分、7助攻，聯手率隊96：85擊敗爵士，收下13連勝。

衛冕軍勇士則再度於擅長的第三節轟垮對手，單節拉出39：18的攻勢，奠定勝基，先發5人得分皆上雙，K.湯普森豪取全場最高26分，率隊125：111擊敗尼克，拉出3連勝，但仍暫居西部第二。

火箭中鋒卡培拉、前鋒安德森和射手戈登皆缺陣，球隊一口氣缺少3員大將，改以小陣容應戰，用速度出奇制勝，主帥丹東尼坦言，「球隊人力吃緊，原本不知如何贏球，但球員找到勝利方程式，收下精彩的一勝。」

火箭本季兩度締造至少12連勝，寫下隊史新猷，昨克服15分落後，仍逆轉贏球，除了「雙核心」哈登和保羅精湛演出外，喀麥隆前鋒巴阿穆泰扮演奇兵，替補出賽7投全中，攻下本季次高17分，其中有15分集中在末節，成為逆轉功臣。

勇士半場結束仍落後1分，第三節再度上演「老戲碼」，灌進39分，瞬間將分差拉大至20分，射手柯瑞也在此節發飆，單節攻下全場21分中的14分，被問到為何勇士總是在第三節大爆發，他回應，「我也不知道確切原因為何，可能是中場休息後，球隊心態調整後充滿能量，才會打得比較順手。」根據統計，勇士第三節能轟下30.9分、淨勝5.4分，都高居聯盟之冠。

勇士K.湯普森豪取全場最高26分。（法新社）

勇士總在第三節大爆發，柯瑞自己也不知道確切原因。（法新社）