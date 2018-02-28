NBA東西霸主白熱化》暴龍雙槍開火 塞軍乘「熊」虛而入

暴龍德羅森貢獻20分、7助攻，助隊穩住東部龍頭。（今日美國）

暴龍羅利繳出20分、6籃板、4助攻。（今日美國）

NBA例行賽剩下約四分之一賽程，東、西龍頭爭奪戰也進入白熱化，昨東、西排名前二的球隊皆出賽，且全部獲勝，暴龍、火箭仍暫時以半場勝差領先塞爾提克和勇士。（記者廖聿偉）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA東部競爭依舊激烈，東霸天暴龍靠著「雙槍」德羅森、羅利各攻20分，多倫多主場123：94大勝活塞；緊追在後的塞爾提克也在波士頓家中109：98血洗來犯的灰熊，雙方仍有0.5場勝差。

德羅森、羅利各攻20分

暴龍當家後衛德羅森雖飽受多年憂鬱症所苦，場上演出未受影響，此役又殺進殺出，貢獻20分、7助攻，隊友羅利也有20分、6籃板、4助攻進帳；暫居第9、仍為季後賽打拚的活塞客軍，上半場還勉強抗衡，易籃後擋不住「雙槍」肆虐，失血迅速擴大，最終苦吞3連敗。暴龍大勝29分，戰績42勝17負，也在東部獨走。

至於塞爾提克傳奇名宿庫西口中「聯盟切入最好控衛」的厄文，也沒讓看好的賢拜漏氣，強攻全場最高25分，外加6籃板、5助攻，率領綠衫軍守護主場，更逼得悲情灰熊收下10連敗，甚至整個2月一勝難求。

面對狀況低迷的灰熊鋒衛，塞爾提克穩紮穩打，上半場結束已領先多達26分，厄文只上3節就提前收工，而他光前兩節10投7中、包括三分球7投5中，繳出超高效率的21分，儼然就是「屠熊刀」。塞軍自明星賽後重新奮起，目前43勝19負，東岸已坐二望一，隨時準備重返龍頭寶座。

塞爾提克厄文（右）強攻25分，送給灰熊10連敗。（今日美國）