大谷首安出爐 揮走被轟鳥氣

大谷的打擊裝備也引起媒體關切，他會在右手腕、手肘和脛骨處都戴上護具，保護措施相當周全。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕比起飆156公里的「右投大谷」初登板，昨天站上打擊區的「左打大谷」處女秀更搶眼！23歲的大谷翔平很滿意3次打擊都上壘，除了開心首安出現，也很高興看了很多球。

1安2保送 打點也開張

身為罕見「二刀流」奇才，大谷早已是今年大聯盟春訓的頭號亮點。昨首次以天使先發2棒指定打者的身分登場，大谷前兩打席都獲保送，第3打席則敲出帶打點的安打，表現比25日先發1.1局挨轟失分，更加無懈可擊。

「我很高興能敲出第1支安打，但對於前兩個打席（獲保送），我也很開心。」大谷賽後透過翻譯表達首次實戰打擊的心情，表示他很高興能藉由前兩個打席看了很多球，因為他很想感受美、日職好球帶的不同，他說：「我感覺自己做到了！」

一局上面對教士先發右投萊爾斯，大谷在2好0壞的絕對劣勢下，硬是連選4顆壞球上壘；3局上輪到左投鮑曼，大谷則是耗了他5顆球，又選到保送上壘；5局上面對右投馬利歐特，大谷在二壘有人情況下，相中第1顆球就敲出帶打點安打，上壘後就換上代跑退場。

大谷說，他在第3次打擊時攻擊心最旺盛，因為得點圈有跑者，還透露當時心態已把比賽當做7月盛夏賽事，而不是2月春訓熱身賽。包括大谷的1分打點在內，天使在5局得了4分，終場則以4：10輸球。

今對洛磯 有望再出擊

天使教頭索西亞也很滿意大谷的表現，表示：「對翔平來說，這是很棒的3個打席。」大谷今對洛磯仍有機會以指定打擊上場，下次先發登板則將在3月3日，只是索西亞說有可能讓他去投B組比賽，而非賽程表上對小熊之戰。