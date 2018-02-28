林子偉、張育成手感佳 打擊率5成

張育成（取自張育成臉書）

胡智為有望列開季名單

林子偉（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟官網預測各隊開季25人名單，光芒隊胡智為將擠進牛棚，也將是目前參加大聯盟春訓7名台灣球員中唯一進榜。

不過距離開季還有1個月，台將也都積極搶表現，爭取最後突圍而出機會，紅襪隊林子偉昨天2打數都安打，印地安人隊張育成則擊出1分打點二壘打，兩人大聯盟熱身賽打擊率都達到0.500。

林子偉在對海盜隊的第6局上場代跑，並接替守游擊，第8局首度上場打擊就擊出安打，第9局再度安打並跑回1分。

林子偉出賽3場4打數2安打，選到3次四壞球，連3場都上壘，上壘率高達0.714。

張育成同樣先在第6局代跑，並接替守三壘，第9局打出彈出場外的深遠場地二壘打，打下熱身賽第1分打點。

以長打見長的張育成雖然還沒有開轟，6打數3安打包括2支二壘打，長打率高達0.833。

林子偉和張育成雖然進入25人名單機會不大，季中仍有可能上到大聯盟，尤其林子偉出賽3場分別擔任三壘手、中外野手和游擊手，超級工具人的角色扮演得相當稱職，隨時都有機會被叫上大聯盟。

胡智為小聯盟生涯原本以先發為主，去年升上大聯盟改任中繼，出賽6場投10局，防禦率2.70，今年熱身賽投1場、1局無失分。