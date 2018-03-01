堀瑞輝救援成功 又錯過大王

火腿投手堀瑞輝（右二）關門。（記者林正堃攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕日本火腿2016年選秀第1指名堀瑞輝去年參加亞冠賽，只差2人次就能對上王柏融，原本期待這次Lamigo桃猿受邀來北海道打交流賽，他希望能有機會交手，昨天投第9局面對桃猿前3棒，不過王柏融已提前下場休息，兩人又沒碰上。左投堀瑞輝此戰拿下救援成功。

堀瑞輝去年入選亞冠賽日本隊，對中職聯隊9局下1出局滿壘時緊急登板，先對陳傑憲投觸身球奉送第2分，再讓陳品捷擊成滾地球製造雙殺結束比賽，若中職聯隊能把攻勢延續到以陽岱鋼為首的中心打線，再2人次他就會對上王柏融。

堀瑞輝指出，知道猿隊有幾位球員去年打過亞冠賽，名字他雖沒記得很清楚，對王柏融卻很有印象，「大家都說他的打擊很厲害，身為投手當然想跟他交手」，雖然亞冠賽沒能碰到，希望這次能有機會，「我會認真應戰，好好牽制住他」。

堀瑞輝對台灣不算陌生，2016年參加在台中舉行的U18世界盃，兩度接替先發投手今井達也壓制台灣打線，幫助日本拿下冠軍，他表示，進職棒後對猿隊、在高中時對台灣隊，程度與層級雖然不一樣，只要他有機會上場，都會保持最初心態去應戰。

堀瑞輝現年19歲，是備受火腿期待的左投，由於顏值與球技兼具，在台灣有不少粉絲且以女性居多，讓有點害羞的他直呼意外，「很開心能得到台灣球迷的支持，我會好好努力，不辜負大家的期望」。