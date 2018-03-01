邱義仁參選被卡 足協理監事翻盤

足協副理事長龔元高（記者粘藐云攝）

不理散會 通過所有報名

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會昨召開第11屆第14次理監事會議，針對足協會員代表資格進行確認及審查第12屆參選人資格，歷經5小時、中場休息2次，最後會議主席、足協理事長林湧成為顧及會員權益宣布散會，但副理事長劉福財卻自行推舉為臨時主席，將會議完成，並通過所有參選人的報名，現場爭議不斷。

足協已於27日由選務小組召開會議先行審查候選人資格，並且公告，不過依據章程，部分參選人資格不符的問題引發爭議，包含要參選理事長的邱義仁也不合資格，昨理監事會議針對此事進行討論。

昨在理監事會議上，林湧成認為，應採用足協章程第8條第3項會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權及罷免權審查候選人資格，但副理事長龔元高、劉福財等理監事認為，得採用第32條及第38條條文進行審查，雙方意見不同，未能達成共識，林湧成宣布散會。

足協秘書長陳威任表示，由於部分理監事護航參選資格，理事長林湧成為維護會員權益，無法讓會議繼續下去，只能散會，雖然剩下的理監事仍完成決議，但是否具有效力仍必須交由法務或是國際足總（FIFA）來認定，因此3月17日的改選能否如期進行，可能不太樂觀。

龔元高表示，此次會議紀錄將送交FIFA，希望訂定公平公正公開參選規則，保障所有參選人權益。