大金蘭花今開賽 台將蔡佩穎打頭陣

日本LPGA巡迴賽2018賽季今開幕，台將盧曉晴（左起）、蔡佩穎與姚宣榆將大展身手。（取自盧曉晴臉書）

大金蘭花高球賽

總獎金1億2000萬日圓（約台幣3302萬元）的大金蘭花高球賽，今天將在琉球俱樂部為日本LPGA巡迴賽2018賽季揭開序幕，台灣女將除了曾經在這場比賽連霸的盧曉晴，還有蔡佩穎和姚宣榆也從乍暖還寒的沖繩展開全新賽季。

大金蘭花高球賽今天開賽，開幕戰登場的名將，除了去年日本LPGA巡迴賽獎金排名前3名的鈴木愛、李明英和盧曉晴，衛冕者安宣柱、去年前半季幾乎無敵的金荷娜，以及日本選手上田桃子、川岸史果、成田美壽壽等人也在陣中，競爭自然激烈。

台將蔡佩穎今天排在第1組，台灣時間上午7時30分從後9洞出發，去年球季她的獎金排名第40，順利取得種子選手資格，出賽32場有3場打進前6名，越來越適應日本LPGA巡迴賽事，更能解讀其中的細節。

球季結束後蔡佩穎返台參賽，在家鄉屏東贏得港都會女子公開賽冠軍，完成轉入職業的第3勝，對她是很大的鼓勵，更期待今年在日本的冠軍紀錄能有突破。

姚宣榆今天則緊跟在蔡佩穎之後，第2組從第10洞開球。先前兩年姚宣榆在日本LPGA獎金排名都在30名左右，反映著她的平穩調性，去年有6場比賽打進前9名內，接近球季尾聲她的表現越好，讓她排名往上拉升。

在姚宣榆心裡，還是期待著她在日本LPGA的第2勝趕緊到來，距離2014年富士產經女子菁英賽封后，已將近4年，新球季開始姚宣榆顯得躍躍欲試，要在沖繩的海風中打好一整年的基礎。

（記者趙新天）