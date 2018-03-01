UBA》陳諾以忍腳痛 硬斬輔大連勝

義守大學陳諾以（左）忍著腳痛，強攻籃下。

（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕義守大學大二射手陳諾以左腳足底筋膜炎，但昨在106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，強忍著傷痛上陣，更在下半場大顯神威，以77：72讓輔仁大學止於3連勝。

足底筋膜炎 娟姊親擦藥

陳諾以因左腳足底筋膜炎加劇，起初連行走都有困難，甚至自上週四就未曾與球隊練球。義守女教練謝玉娟對陣中每位球員都細心照料，她每晚也替陳諾以的足部擦藥，並用言語鼓勵子弟兵傷勢無虞，絕對能上場比賽。

陳諾以過去在高三打HBL時，為了不留遺憾，曾帶著扭傷的左腳踝上場奮戰，此次卻對自己傷勢很沒信心。謝玉娟認為，陳諾以若能上場，穩定外線鐵定能幫助球隊，選擇在前天對國體大之戰，讓他上場小試身手。

昨面對實力堅強的輔大，謝玉娟決定給陳諾以更多上場時間，這位射手未讓小娟姊失望，把火力集中在下半場，全場攻下14分、7籃板，成為擋住對手凶猛反撲的英雄。

陳諾以在場上果真忘記傷痛，透過此仗也增加不少自信心，昨他又發豪語，期盼未來能超越義守學長、現效力於ABL寶島夢想家的射手「名堂哥」吳松蔚，在UBA戰場成為人人都懼怕的神射手。

賴廷恩傷腳踝 輔大利空

8強賽經過4天廝殺後，今日將休兵一天，輔大主控賴廷恩昨不慎扭傷左腳踝，輔大教練楊哲宜坦言，若少了賴廷恩坐鎮後場，將會造成很大影響，期盼子弟兵傷勢無礙，明日對衛冕軍健行若無法上陣，也只能冀望其他球員挺身而出。