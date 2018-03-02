日職四割男神話 近藤健介再叩關

近藤健介（特派記者林正堃攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕去年在日職掀起「四割男」話題的火腿球星近藤健介，昨天在對桃猿第2場交流賽未先發，8局代打面對陳禹勳獲得保送。近藤第1場擔任先發第3棒3打數2安打，與中職連續2季達成4成打擊率的王柏融平分秋色，今年他將再次挑戰這個高難度的成績。

近藤不諱言，去年因為受傷失去挑戰4成打擊率的機會，確實有點可惜，今年的目標是再次挑戰。

近藤去年在亞冠賽出賽3場，都是單場2安起跳，毫無懸念獲選最佳DH，也是他繼2014年U21世界盃後再次碰上王柏融，他表示，當年沒有特別注意，這2年聽很多人說王柏融打擊很厲害，希望趁這次交流賽好好觀察，學習王柏融的優點。

近藤現年24歲，由於大野獎太去年季後行使自由球員資格轉戰中日龍，今年將扛起主戰捕手重任，他表示，蹲捕對體能的消耗較大，盡量多做強化腰部與身體的訓練，希望不要再受一樣的傷，也會把守備與打擊分開，不會因蹲捕而影響打擊。

近藤去年開季起打擊率都維持在4成以上，僅5月10日賽後跌至3成96，6月3日因為右大腿不適提前退場，8天後取消一軍登錄，就醫檢查確認是椎間盤突出，必須接受手術致使球季提前報銷，錯失生涯首座打擊王、日職首位「四割男」2大紀錄。