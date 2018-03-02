火箭「封」不住 沉艇14連勝

哈登（左）昨帶領火箭擊敗死對頭快艇，助球隊續保龍頭寶座。（美聯社）

西部3到9名勝差接近 火箭休息室外遭貼「禁止進入」膠帶。（美聯社）

拚季後賽陷混戰

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部龍頭火箭昨在哈登帶領下，以105：92擊沉快艇，收下14連勝，快艇也跌出西部前8名外；而隨著例行賽進入倒數階段，季後賽門票爭奪更白熱化，西部除了前兩強火箭及勇士，排名第3與第9僅差4場勝差，陷入混戰。

作客洛城 休息室被貼「禁入」

火箭與快艇前一次交手，場上衝突不斷，戰火還從球場延燒到場外，爆發保羅、哈登及阿里札等人闖休息室堵人的風波，最後阿里札、G.格林遭禁賽。昨雙方再度碰頭，休息室外竟貼上「禁止進入」的黃色警示膠帶。

前兩次對壘，火箭都以輸球收場，但昨他們打出強勢開局，一路領先到底，哈登繳全隊最高25分，，保羅則僅攻下8分，但送出8助攻。

快艇哈里斯繳全隊最高24分，哈瑞爾22分次之，昨輸球後，快艇以32勝28敗，從西部老八掉到第9，想晉級季後賽得繼續努力。

鵜鶘啄馬刺 並列第5

雷霆克獨行俠 排第7

西部3至9名戰績接近，鵜鶘昨以121：116擊敗馬刺，拉出一波7連勝，與拓荒者並列第5。

雷霆與獨行俠一路纏鬥進延長賽，魏斯布魯克繳出全場最高30分，率隊以111：110險勝，以36勝27敗排第7；獨行俠諾威斯基摘下12分，生涯累積得分突破31000分大關，為史上第6人、現役第一人。