足協改選風暴 林德福當和事老

體育署長林德福（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台日關係協會會長邱義仁參選足協理事長，但因被認定資格不符遭足協選務小組否決，意外掀起兩方派系戰火，體育署長林德福昨出面當和事老，他強調，體育署會依組織章程受理，但仍期盼雙方能坐下來談，用智慧去解決。

足協前日召開理監事會議， 但因理監事參選人資格議提未達成共識，最後會議主席、足協理事長林湧成宣布散會，副理事長劉福財卻自行推舉為臨時主席，將會議完成。對此足協昨發表聲明痛批，「部分理監事的行為蠻橫無理、不顧章程規定、損害會員權益」。

邱義仁參選資格問題，足協副理事長龔元高認為，根據章程第32條，候選人只要有會員代表推薦，即使非會員也具備參選資格。但秘書長陳威任回應，根據章程第8條第3項，候選人必須具備會員資格方能有被選舉權。

現任立委、高雄市足球委員會主委劉世芳抨擊協會，足協理事長應在去年12月底完成改選，但現任理事長林湧成完全沒有動作，3月17日的選舉卻小動作不斷，只取自己有利的條文詮釋，企圖阻礙邱參選。

劉世芳痛批，林湧成4年前參選也未擁有會員資格，最終仍當選理事長，現在反而用法規阻止邱參選，很不合理。

翻閱足協102年12月召開的會員大會資料，林湧成當時為宜蘭縣足球委員會委員，而唯一沒有會員資格卻當選理監事的只有龔元高，確實有前例。

陳威任表示，不知為何當時的選務小組通過龔元高的參選資格，顯然地，邱義仁僅符合部分足協章程，候選人必須符合所有的規範才成立；近期會將所有章程，包含合法候選人的名冊送交內政部。