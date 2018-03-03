七六人爭氣 詹皇讚西蒙斯像他

七六人西蒙斯（左）在詹姆斯面前射籃，昨役繳出18分、9籃板、8助攻。（美聯社）

詹姆斯駁斥在費城為小孩找學校的報導。（今日美國）

七六人中止對騎士11連敗

〔記者卓佳萍／綜合報導〕下半季才剛開始，詹皇爭奪戰悄悄拉開序幕，七六人日前從廣告看板下手，昨作客克利夫蘭，全隊打出競爭性，一舉一動彷彿在取悅「大帝」詹姆斯，終場以108：97擊敗騎士，中止對戰11連敗，最近10戰8勝。

詹姆斯與費城眉來眼去？

費城一家企業在公路架設3面廣告看板寫著「我們要詹姆斯」，搶人大戰日前攻佔版面，美國媒體又爆料，詹姆斯已在費城找學校，方便孩子就學，但立刻被詹皇駁斥為不實報導。

儘管撇清，詹姆斯仍稱讚七六人新秀西蒙斯潛力無限，「速度、體型、爆發力與敏捷性都跟我一樣。」詹姆斯昨繳出準大三元的30分、9籃板與8助攻，西蒙斯則有18分與9籃板、8助攻進帳。

首節詹姆斯一次背後運球，球穿過正在擋拆的隊友T.湯普森胯下，華麗閃過防守，直搗禁區拉桿擺進兩分。詹姆斯表示，中場看到影片才發現細節，「這應該是我生涯最佳好球之一。」

薩里奇讀秒灌籃 惹怒對手

七六人薩里奇最後2分09秒時飆進關鍵三分球，拉開4分差奠定勝基，但終場前12.2秒時他破壞了「潛規則」，在領先10分勝負底定時仍上演灌籃秀，騎士克拉克森憤而拿球砸他的背，雙方球員衝上來，氣氛一度緊繃，克拉克森也吞下技術犯規遭驅逐出場。

薩里奇表示，他並非有意羞辱對手，對方的舉動讓他很驚訝，但他還是要向球團、對手與球迷道歉。