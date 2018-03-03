SBL》台銀吞8連敗 韋總依然肯定

裕隆呂政儒（右一）轟下全隊最高26分，包含4記三分球。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕陷入連敗泥淖的台銀昨奮力一搏，上半場壓著裕隆打，取得小幅領先，未料第三節攻守失序僅攻下9分，種下敗因。裕隆「男模」呂政儒轟下全隊最高26分，率隊71：65擊敗台銀，戰績14勝8敗獨居龍頭寶座。

台銀主力球星接連掛傷號，前役才以25分差落敗，昨擬定戰略將速度打快，企圖拖垮裕隆防線，上半場收到奇效，未料下半場體力下滑，導致命中率下降，吞下8連敗。主帥韋陳明表示，台銀和前一戰的表現判若兩隊，能與排名第一的裕隆拉鋸到最後一刻，仍肯定球員的努力。

台銀兩名主力陳順詳和張博勝相繼受傷，球隊苦吞連敗，昨展現求勝意志，洋將賈西亞攻下28分、19籃板，後衛李維哲也進帳14分，無奈其餘隊友得分皆僅有個位數，缺乏火力支援，台銀戰績滑落至9勝14敗，僅領先墊底台啤兩場勝差。

呂政儒上半場轟下22分，幫助裕隆緊咬對手，但下半場僅再進4分，他解釋，「下半場球隊回到正軌，隊友開始加入戰局，裕隆主打團隊籃球，我不用搶著得分。」

裕隆教練魏永泰則認為，「球隊近1個月沒比賽，上半場手感不理想，失誤也偏高，贏得很驚險。」

台銀賈西亞（中）雙手爆扣，他昨繳出28分、19籃板。（記者陳志曲攝）