UBA》健行晉4強 不用再拒絕粉絲了

健行下達複賽禁止和球迷合照的指令，簡祐哲（右）認為有助於專注球場。（大專體總提供）

健行朱雲豪（中）貢獻18分、11籃板。（大專體總提供）

搶先晉級 解除禁拍令

〔記者卓佳萍／桃園報導〕健行科大在大專聯賽公開男一級複賽下達「禁拍令」，讓球員更專注於球場，昨面對輔仁大學，祭出嚴厲防守，有效壓制對手得分，終場以70：37笑納5連勝，成為首支晉級四強球隊，賽後教練劉孟竹也宣布禁令解除。

衛冕軍健行科大複賽階段營造出主場氣勢，球員似乎患得患失，出現「大頭症」，助理教練團建議禁止球員和球迷合影，劉孟竹第一個贊成，並立刻執行，他表示，學生球員不是藝人、明星，最重要的還是上場比賽。

經過世大運洗禮，健行「微笑射手」簡祐哲儼然成為球隊人氣王，對於禁拍令，昨攻下12分、5籃板的他則相當贊成，「教練的話一定不會錯，之前球員心態不正確，這個禁令讓大家更專注在球場，雖然讓球迷很失落，我們用場上表現回報他們。」

朱雲豪18分、11籃板

朱雲豪貢獻全隊最高18分，另有11籃板，他表示，自己仍需要進步，20投僅7中、命中率太差，四強賽將全力以赴，目標連霸，不想留下遺憾。

輔大昨命中率低迷，全場三分線15投1中，吞下第二敗，戰績3勝2負與國體大並列第三，仍有爭奪四強機會。