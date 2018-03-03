UBA》休兵日刮痧 義守刮出5成命中率

義守教練謝玉娟前天親自幫子弟兵刮痧消除疲勞。（資料照，記者陳志曲攝）

義守徐鉦順（左）繳出大專生涯最高26分，另有10籃板。（大專體總提供）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕大專籃球聯賽公開男一級八強複賽前天休兵一天，義守大學教練謝玉娟讓球員放「睡覺假」，並親自幫子弟兵刮痧消除疲勞，昨面對高師大收到好效果，兩分球命中率近5成，加上徐鉦順繳出大專生涯最佳的26分，終場以74：62收下關鍵第4勝，戰績暫居第二。

八強複賽每隊都面臨8天7戰的體能考驗，謝玉娟原本規劃休兵日讓球員去唱KTV紓壓，後來球員選擇在飯店休息補眠。謝玉娟透露，球員起床後本來要去傳統按摩店放鬆，但一群人到店裡面後又後悔，「只好回來讓謝姊姊刮痧。」

義守球員消除疲憊感後，兩分命中率達49.1%、罰球命中率85.7%，都優於高師大的43.1%、33.3%。

徐鉦順昨讓教練刮痧時也收到心理鼓勵，「教練叫我要勇敢，不是說投不進就不出手，要學會去承擔投不進的責任。」

徐鉦順此役26分、10籃板的雙十演出，他表示，賽後才知道創新高，比賽時只是一心想著把球放進。

其他戰況，國體大克服雙位數落後，第三節一波22：4反撲立下分水嶺，終場以83：78逆轉北市大，戰績3勝2負並列第三。